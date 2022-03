Puzzle Solutions Edition 1917

By Euro Weekly News Media • 31 March 2022 • 9:53

WORD SQUARE

artichoke, cake, choke, choker, coke, cork, creak, croak, hack, hacker, hake, hark, heck, hick, hike, hiker, hock, hoick, kart, ketch, kite, kith, krait, okra, rack, racket, rake, reck, rick, rock, rocket, tack, tackier, take, taker, teak, thick, thicker, tick, ticker, tike, toke, track, trek, trick, trike, troika

ARTICHOKE

WORD SPIRAL

1 Bald; 2 Deal; 3 Long; 4 Gate; 5 Easy; 6 Yard; 7 Dhow; 8 Warn; 9 Neck; 10 Keen; 11 Nest; 12 Taco; 13 Oche; 14 Exam; 15 Miss; 16 Spit.

WHITING

QUICK QUIZ

1 Aldous Huxley; 2 Lionel Jospin; 3 George Bernard Shaw; 4 Darjeeling; 5 Fjord; 6 Robert Mitchum; 7 Jamaica; 8 Labor Day; 9 Russian; 10 The

Borrowers.

LADDER

Next, Neat, Meat, Moat, Moot, Moor, Door

CRYPTIC

Across: 4 Used car; 8 Reefer; 9 Prelacy; 10 Irises; 11 Nation; 12 Live-long; 18 Turns out; 20 Picnic; 21 String; 22 Popular; 23 Solace; 24 Useless. Down: 1 Braille; 2 Relieve; 3 Reveal; 5 Stranger; 6 Dilute; 7 Anchor; 13 Outclass; 14 Holiday; 15 Stagger; 16 Visors; 17 Uncurl; 19 Notion.

QUICK

Across: 3 Paint; 9 Asleep; 10 Au fait; 11 Train; 12 Acme; 15 Little; 17 Sapling; 19 How; 20 Sonic; 22 Edict; 24 Album; 25 Trade; 27 Tug; 29 Amounts; 32 Wrench; 34 Desk; 35 Tapas; 37 Gambol; 38 Lament; 39 Roomy. Down: 1 Galas; 2 Blimp; 3 Pet; 4 Aprons; 5 Nail; 6 Tunisia; 7 Faith; 8 Strew; 13 Candour; 14 Elect; 16 Locusts; 18 Gouda; 21 Cloud; 23 Tractor; 26 Embalm; 27 Twigs; 28 Germs; 30 Never; 31 Skate; 33 Halo; 36 Say.

ENGLISH/SPANISH CROSSWORD



Across: 1 Pressure, 4 Yolk, 8 Ancla, 10 Station, 11 Cantera, 12 Toe, 14 Across, 16 Triste, 19 Tiny, 21 Outside, 24 Iglesia, 25 Eagle, 26 Dust, 27 Manteles. Down: 1 Planchar, 2 Suave, 3 Rasgar, 5 Olive, 6 Kind, 7 Cantar, 9 Cenar, 13 Referees, 15 Shyest, 17 Sting, 18 Solapa, 20 Isles, 22 Theft, 23 Wind.

SUDOKU

EASY



HARD



WORDSEARCH

GOGEN

CODEWORD

FUTOSHIKI

ALPHAMUDDLE