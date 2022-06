By Anna Ellis • 20 June 2022 • 19:09

Spain: Smoking is banned - more than 540 smoke-free Spanish beaches.

Spain: Smoking is banned. There are more than 540 smoke-free beaches now confirmed Dial today, Monday, June 20

Smokers are finding fewer and fewer places to light up.

In the last few years, due to the new government laws being promoted, the list of smoke-free places has increased. There are now some 550 beaches where smoking is banned.

The aim of the government is to protect the health of all of its citizens, and the plan is to reduce smoking by 30 per cent.

Smokers caught smoking on smoke-free beaches will face a fine.

Here are the smoke-free beaches:

Andalusia (48 beaches)

Almería (4): Vera, Quitapellejos-Palomares and Pozo del Esparto, in Cuevas de Almanzora, and in the municipality of Adra it will be San Nicolás.

Cádiz (24): Conil de la Frontera (La Fontanilla and El Chorrillo), Vejer (El Palmar), Tarifa (Playa Chica, Atlanterra, Valdevaqueros, Lances Sur and Norte and Bolonia), Arcos de la Frontera, Puerto de Santa María, Puerto Real (La Cachucha, La Ministra and El Conchal), Zahara de la Sierra (Playita de Arroyomolinos), La Línea (Santa Bárbara), Sanlúcar de Barrameda (Bonanza, Bajo de Guía, La Calzada-Las Piletas and Jara) and Barbate (Caños de Meca, Zahora, El Carmen and Zahara de los Atunes), Algeciras (La Concha beach (El Rinconcillo) and Getares). Source

Córdoba: (1) Almodóvar del Río (inland beach) Fuente

Granada (2): Granada (Playa Granada), Motril (500 m strip between Villa Astrida and Los Moriscos club, at the beginning of Playa Granada).

Huelva: (4): Isla Cristina, Punta Umbría, Lepe and Ayamonte.

Málaga (13) : Mijas (Calahonda-La Luna-Royal Beach, El Bombo and La Cala), Algarrobo, Torrox, Estepona, Vélez-Málaga (Lagos, Mezquitilla, Caleta, Torre del Mar, Almayate, Valle Nizas and Benajarafe)

Asturias (15 beaches)

Villaviciosa (3): Misiego, El Puntal and Miami

Soto del Barco (1): Los Quebrantos

El Franco (4): Pormenande, Porcía, Castello, Cambaredo

Tapia de Casariego (3): Beaches of La Ribeiría, Santa Gadea and Penarronda, Fuente

Castropol (1): Peñaronda

Castrillòn (3): Munielles, Puertu (Santa María del Mar), LLAda

Balearic Islands (12 beaches)

Ibiza (2): Santa Eulalia del Río urban beach, Talamanca beach, Cala D’Hort (San José), Cala Sant Vicent (San Juan).

Mallorca (7): Cala Estancia (Can Pastilla), Cala Anguila (Manacor), Mallorca, Sant Joan (Alcudia), Cala Deià (Deià), Colonia de Sant Pere, (Artà), Cala Millor (Sant Llorenç), Cala des Moro (Sant Antoni de Portmany).

Minorca (2): Binissafúller (Sant Lluís), Gran Playa (Ciudadela)

Formentera (1): Beach of Els Pujols

Canary Islands (61 beaches)

Las Palmas de Gran Canaria (1): Playa de Las Canteras (minor penalties of up to 300€)

Mogán, Gran Canaria (19): its 19 beaches: Las Marañuelas, La Lajilla, Patalavaca, Aguamarina, Medio Almud, Los Frailes, Tiritañas, Veneguera, Amadores, Anfi, Playa de Mogán, Puerto Rico, Taurito, Amadores, El Cura and Puerto de Mogán (fines of up to 1,800€ for throwing cigarette butts and up to 400€ for smoking).

Galdar, Gran Canaria (22): : Arrastradero, Boca Barranco, Caleta de Abajo, Caletón de los Cangrejos, Dos Roques El Agujero, El Muelle, El Roquete, Furnia, Juncal, La Caleta de Arriba, La Guancha, La Redonda, Lagarto, Martorell, Paso del Salgo, Punta Galdar, Punta del Clavo, Punta del Faro, Risco Partido and Sardina

Arucas, Gran Canaria (11): Charco las Palomas El Peñón, El Puertillo, La Fuente, Las Coloradas, Las Salinas, Los Charcones, Los Enanos, Los Marrajos, Quintanilla and San Andrés (in March 2021 it updated its regulations, making all its beaches smoke-free).

Cantabria (all its beaches, 96)

Municipality of Val de San Vicente (6 beaches): Pedreru Beach, Las Arenas Beach, Aramal Beach, Amió Beach, Sable Beach, Berellín Beach.

Municipality of San Vicente de la Barquera (10 beaches): La Fuente Beach, Liñera Beach, La Maza Beach, Tostadero Beach, Puntal Beach, Rosal Beach, Merón Beach, Bederna Beach, Gerra Beach, Gerruca Beach.

Municipality of Valdáliga: (2 beaches): Oyambre beach, La Rabia beach.

Municipality of Comillas (1 beach): Comillas Beach

Municipality of Alfoz de Lloredo (1 beach): Luaña Beach

Municipality of Santillana del Mar (1 beach): Santa Justa Beach

Municipality of Suances (6 beaches): El Sable beach, Tablía beach, Los Locos beach, La Concha beach, La Ribera beach, Riberuca beach.

Municipality of Miengo (6 beaches): Cuchía or Marzán Beach, Huevo frito Beach, Los Caballos or Umbreda Beach, Usgo Beach, Robayera Beach, Currucasa Beach, Mogro or Usíl Beach, La Playuca Beach.

Municipality of Piélagos (7 beaches): Valdearenas Beach, Canallave Beach, Pedruquíos Beach, Somocuevas Beach, Cerrías Beach, Portío Beach, Arnía Beach.

Municipality of Santa Cruz de Bezana (2 beaches): Covachos Beach, San Juan de la Canal Beach

Municipality of Santander (13 beaches): Virgen del Mar beach, La Maruca beach, El Bocal beach, Mataleñas beach, Los Molinucos beach, El Sardinero Primera and Segunda beaches, La Concha beach, El Camello beach, Los Bikinis beach, La Magdalena beach, Los Peligros beach.

Municipality of Camargo (1 beach): Punta de Parayas Beach

Municipality of Marina de Cudeyo (1 beach): Playa del Rostro beach

Municipality of Ribamontán al Mar (7 beaches): El Puntal beach, Somo beach, Loredo beach, Los Tranquilos beach, Langre beach, Arnillas beach, Galizano beach.

Municipality of Bareyo (2 beaches): Beach of Antuerta, Beach of Cuberris

Municipality of Arnuero (4 beaches): Playa de la Arena, Playa del Arnadal, Playa del Sable, Playa de Los Barcos

Municipality of Noja (2 beaches): Ris beach, Tregandín beach.

Municipality of Santoña (2 beaches): Berria beach, San Martín beach

Municipality of Laredo (3 beaches): Regatón Beach, La Salvé Beach, Aila Beach

Municipality of Liendo (2 beaches): San Julián beach, Sonabia beach.

Municipality of Castro Urdiales (6 beaches): Oriñón beach, Arenillas beach, Ostende beach, Brazomar beach, Dicido beach, El Berrón beach.

Catalonia (19 beaches)

Sant Feliu de Guíxols (3): Sant Feliu, Sant Pol and Canyerets beaches

El Masnou (1): Ocata beach

Lloret de Mar (4): Sa Boadella, Canyelles, Treumal and Fenals beaches

Barcelona (10): Banys del Fòrum, Llevant, Nova Mar Bella, Mar Bella, Bogatell, Nova Icària, Somorrostro, Barceloneta, Sant Miquel, Sant Sebastià -> All its beaches from July 2022 (30 ¤ fine)

Begur (3): Aiguablava, Platja Fonda and Sa Tuna. Source

Pineda de Mar (Maresme, Barcelona) (1): a section of the Pescadores beach where no smoking is recommended.

Valencian Community (72 beaches) BENICARLÓ (5): North beach (d’Aiguaoliva, Fondalet, Surrach, Mar Xica). Morrongo Beach, Gurugú Beach, Barranquet Beach,

Caracola Beach

CASTELLÓ DE LA PLANA (1): Serradal Beach

ALMASSORA (1): Pla de la Torre Beach

NULES (3): Platja el Bovalar, L’Alcúdia Beach, Les Marines Beach,

MONCOFA (6): Pedra Roja Beach, Grao Beach, Masbo Beach, Belcaire Beach, Beniesma Beach, Estanyol Beach

XILXES / CHILCHES (2): Les Cases Beach, El Cerezo Beach

ALBORAIA / ALBORAYA (1): Patacona Beach

VALÈNCIA (4): Devesa Beach, Garrofera Beach, El Saler Beach, Arbre de Gos Beach,

TAVERNES DE LA VALLDIGNA (3):

Goleta Beach

Tavernes de la Valldigna beach

Tavernes de la Valldigna-Mareny Beach

DÉNIA (4):

Marge Roig Beach

LA VILA JOIOSA / VILLAJOYOSA (13):

Carritxal Beach

Xarco Beach

La Caleta Beach

L ́Esparralló Beach

Bol Nou Beach

Paradís Beach

Punte del Moro Beach

Centro Beach

Varadero Beach

Estudiantes Beach

Tio Roig Beach

Torres Beach

Racó Conill Beach

EL CAMPELLO (17):

Muchavista Beach

Punta del Riu Beach

Carrer la Mar Beach

La Illeta dels Banyets

Beach of l’Almadrava

Llop Marí Cove

l’Amerador beach

Nostra Cove

Morro Blanc Cove

Enmig cove

Piteres Cove

Barranc d’Aigües Beach

Lloma de Reixes Beach

Baeza Cove

Lanuza Cove

Palmeretes Cove

Carritxal Cove

ALACANT / ALICANTE (6):

Playa San Juan

Playa Almadraba

Playa Albufereta

Playa Postiguet

Playa Urbanova

Playa de Tabarca

ELX / ELCHE (6):

Playa El Carabassí

Playa L ́Altet

Playa Arenals del Sol

Playa El Pinet

Playa La Marina

Playa les Pesqueres-El Reboll

Galicia (187 playas en 2021)

A Coruña (26 concellos y 70 playas)

Bergondo: O Pedrido esquerdo, O Pedrido Dereita, Gandario Dereita, Gandario esquerda.

Boiro: Barraña, Carragueiros, BArraña-Satiño, A. Retorta

Cabana de Bergantiños: P. de Rebordelo

Cabanas: Praia de Chamoso

Camariñas: Arou, Lingunde, O Ariño, O Lago

Carnota: Mar de Lira, San Mamede (Boca Do Rio), San Pedro, P Lariño

Cedeira: P. da Magdalena, Praia Area Longa

Corcubión: Praia de Quenxe, P. de Santa Isabel

Dumbría: P. de Ézaro

Fene: Almieiras, Maniños

Ferrol: A Fragata, P. Esmelle

Laxe: Arnado, Traba, Soesto, LAxe-Centro, Laxe-Esquerda

Mañón: Esteiro, Bares, Vilela

Miño: Praia da Ribeira ou pequena, Perbes

Muros: O Cabo (O Castelo), A Rocha, Ventin – O Salto

Muxía: P. da Cruz, P. Area Maior

Noia: Boa Grande, Boa Pequena

Oleiros: P. Santa Cristina dereita, Bastiagueiro

Ortigueira: Da Concha, Morouzos

Pobra do Caramiñal: Areal

Ponteceso: A Ermida, Balarés, Niñóns, Osmo, P. Arnela

Porto do Son: A Vila, A Gafa, O Pozo, Arnela, Ornanda, Coira Esquerda, Coira Dereita

Rianxo: As Cunchas – Porron, Tanxil, A Torre

Ribeira: Río Azor, O Touro

Valdoviño: Prala de Mourillá

Lugo (15 conceillos, 32 playas)

Barreiros: Praia de Coto, Arealonga, As Pasadas, Lóngara, Fontela-Valea, Acantilado-Remior, San Bartolo e Altar

Begonte: Río Ladra – Praia Fluvial do clube de Begonte

Burela: Praia de Sil

Castro de Rei: Río Azumara

Cervo: O Torno, Cubelas

Chantada: PF. Encoro Sangoñedo

Cospeito: Río Miño – Xustás

Foz: A Rapadoira, Llas, Areoula, Peizas

Mondoñedo: Río Tronceda – Coto da Recadeira

O Saviñao: Río Miño – Praia de A Cova

O Vicedo: P.Xilloi, P. Abrela, P.Caolin, P. Vidreiro

Outeiro de Rei: Río Miño – Santa Isabel

Ribadeo: P. Esteiro

Viveiro: P. Area, P. de Covasdereita, P. de Covas esquerda

Xove: Praia de Esteiro

Ourense (10 concellos, 12 playas)

A Gudiña: PF. Río Riveira

A Veiga: Encoro de Prada – Os franceses

Avión: Praia Fluvial de Valderias

Bande: PF. de Portoquintela

Beariz: PF. de Magros, PF. de Doade

Castrelo de Miño: Parque Náutico Castrelo, O Ribeiriño

Castro Caldelas: Río Edo – Caldelas

O Barco de Valdeorras: PF. Río Sil – O Barco de Vardeorras.

Laza: Río Cabras – Regueiro Seco

Vilariño de Conso: Río Cenza – O Marcolongo

Pontevedra (26 concellos, 73 playas)

A Guarda: Area Grande, O Carreiro, O Muíño, A Lamiña, A Armona.

A Lama: Playa fluvial Río Verdugo.

Baiona: Barbeira, Frades, Ribeira, Concheira, A Ladeira, Santa Marta.

Bueu: Área de Bon, Lapamán, Portomaior, Lagos.

Cambados: Praia da Torre, Praia do Facho, Praia Saíñas.

Cangas: Melide, Nerga, Barra.

Catoira: Río Ulla – Peirao (paseo marítimo).

Cerdedo-Cotobade: Playa Fluvial Río Almofrei – Carballedo, Playa Fluvial Río Almofrei – Pozo Negro – Rebordelo, Playa Fluvial Río Almofrei – Xesteira; Calvelo, Playa Fluvial Cabanelas – Viascón.

Covelo: Río Tea – P. Maceira.

Lalín: Playa Fluvial Pozo de Boi.

Marín: Portocelo, Santo do Mar.

Mondariz: Río Tea – O Val, Río Tea – Cernadela.

Nigrán: Patos.

O Grove: Area das Pipas, Area Grande.

Poio: Cabeceira, Laño, Xiorto, Area da Barca, Lourido, Raxó, As Sinás.

Ponteareas: Playa Río Tea – A Freixa I, Playa Río Tea – A Freixa II, Playa Río Tea – San Roque – Os Remedios.

Ponte Caldelas: Playa Fluvial A Calzada.

Redondela: Arealonga, Cesantes centro y Cesantes dereita, Playa de Rande.

Ribadumia: Playa Río Umia – Cabanelas.

Sanxenxo: Playa Panadeira, Playa Silgar, Playa Baltar; Playa Caneliñas, Espiñeira (A Lanzada), Áreas Gordas, A Lapa, Foxos, Nosa Señora da Lanzada, Magor.

Soutomaior: Playa Matilde, Playa Muxeira.

Tomiño: Río Miño – Tomiño – Playa Goián

Tui: Río Miño – Playa Fluvial Areeiros, Río Miño – Playa Fluvial Penedo.

Vilaboa: O Areeiro, Deilán, Forno do Cal.

Vilagarcía de Arousa: Playa Compostela.

Vilanova de Arousa: Praia Con da Mina.

Murcia (9 playas en 2020, 12 playas en 2021)

Mazarrón (5):

Playa de El Rihuete (en toda su extensión)

Playa de Bahía (conocida como Bahía chica)

Playa El Castellar

Playa La Reya

Playa Nares

San Pedro del Pinatar (1):

Playa deportiva de Villananitos, espacio comprendido entre el muro del Club Náutico Lo Pagan y las instalaciones del Chiringuito Bitákora.

San Javier (3):

Playa deportiva del Pescador (Santiago de la Ribera) en toda su extensión, y dos espacios, en zona accesible, en Playa el Castillico (Santiago de la Ribera) y en Playa Mistral (La Manga).

Los Alcázares (1):

Playa de La Concha en toda su extensión.

La Azohía (1):

La Chapineta Fuente

Águilas (1):

Higuericas Cove.

Basque Country (8 beaches in 2021 in project)

Guipuzcoa (2): beaches of Itzurun and Santiago (Zumaia) 2021

Vizcaya (5): beaches of Laga and Laida (Ibarrangelu), Isuntza (Lekeitio), Laidatxu and Hondartzape (Mundaka) 2021

Álava (1): Garaio Sur inland beach (Burgelu) 2021