Swedish military says supporting gay pride parades is as important as defending the country. Image: Försvarsmakten/Twitter

The Swedish Armed Forces have launched a campaign saying festivals for gay pride are now more important than ever.

The military added that gay pride festivals are one of the core values of the military according to Summit News on Wednesday, August 3.

The Swedish military posted a tweet which caused controversy on Monday, August 1. The post read: “Uncertain times don’t mean we stop defending human rights, the equal value of all and your right to live as you are. That’s why we’re taking part in Pride, again this year.”

Followers were quick to comment, one responded: “Human rights are all well and good, but who do you really want to attract to defend the country? Pretty sure rock-hard macho warriors don’t find it attractive with pride as the first and main focus.”

“Let gender scientists walk the Pride parade and the FM can walk the march instead.”

Another added: “Pride is a left-wing political demonstration and has nothing to do with human rights.”

“@Forcesvarsmakten [Swedish military] shouldn’t get involved with this. You should stand up for all of Sweden and defend the Swedish colours.”

A third responded: “You should defend Swedish TERRITORY!! That is your task.. and the units should learn to fight back with as much force and electric power as possible.. on ALL fronts.. any special interest’s freedom is only guaranteed by such resolute action!”

“Learn to kill.. resist!!”

