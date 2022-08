WATCH: Catalonia launches controversial campaign to defend women’s topless rights

By Joshua Manning • 27 August 2022 • 17:21

Catalonia launches controversial campaign to defend women's topless rights Credit: Twitter @igualtatcat

Catalonia published a controversial campaign defending women’s rights to go topless, on their official Feminism and Equality Twitter account.

Accompanying Catalonia’s controversial video campaign defending women’s topless rights was a statement that read:

“The sexualisation of #girls begins when we are very young and accompanies us all our lives.”

“That we have to cover our breasts in some places is an example. It is also #discrimination.”

“On the world #topless day, let’s claim the liberation of our bodies.”

“#FeministNormality”

La sexualització de les #dones comença de ben petites i ens acompanya tota la vida Que ens haguem de cobrir els pits en alguns espais n'és una mostra. És també #discriminació En el dia mundial del #topless, reivindiquem l'alliberament dels nostres cossos#NormalitatFeminista pic.twitter.com/VTjxdHAE8Q — Igualtat i Feminismes (@igualtatcat) August 23, 2022

Despite Catalonia’s controversial topless campaign receiving support it also saw some backlash online, with one user responding:

“The sexualisation of girls begins at 0 years old thanks to the education law that you have approved with the PSOE. Aren’t you ashamed of yourselves?”

La sexualització de les nenes comença als 0 anys gràcies a la llei d'educació que heu aprovat amb el PSOE. No us fa molta vergonya? — Laia Pujol 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 (@LaiaPujolCat) August 24, 2022

Another user responded: “You claim for the liberation of our things while defending religions that prohibit it. Bravo.”

To which one Twitter user responded: “Exactly. Bravo!”

Another user tweeted on Catalonia’s topless campaign:

“You, who normalise and legitimise the Islamic veil (undertaken to subdue, cover and vex the woman), now claim “to walk with your breasts in the air”?”

“You are of volatile and contradictory ideas…#SalvemCatalunya”

Vosaltres, que normalitzeu i legitimeu el vel islàmic (emprat per sotmetre, tapar i vexar la dona), ara reivindiqueu "l'anar amb els pits enlaire" ? Sou d'idees volàtils i contradictòries…#SalvemCatalunya — Sílvia Orriols (@orriolsderipoll) August 23, 2022

Catalonia’s topless campaign follows Spain’s government’s latest campaign featuring five women of very different shapes and sizes, coming under fire after a British model was included in the campaign without her permission.

