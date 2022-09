By Matthew Roscoe • 16 September 2022 • 12:03

Tributes pour in following the death of top German television journalist Fritz Pleitgen. Image: @WerthMathias/Twitter

GERMANY’S Federal Health Minister Karl Lauterbach has led tributes for Fritz Pleitgen, who “represented public broadcasting with format and quality.”

Fritz Pleitgen died on Thursday, September 15 at the age of 84, Westdeutscher Rundfunk (WDR) announced in Cologne on Friday, September 16.

Pleitgen had worked as a journalist at WDR since 1963 and was its director from 1995 to 2007 – he was considered one of the most influential German journalists and media makers.

Health Minister Karl Lauterbach, who recently helped pass the new mandatory Covid rules in Germany, added: “His commitment to cancer research was valuable and exemplary. His fate shows: we must invest more in cancer research.”

Fritz Pleitgen hat den Öffentlichen Rundfunk mit Format und Qualität repräsentiert. Sein Engagement für die Erforschung von Krebserkrankungen war wertvoll und vorbildlich. Sein Schicksal zeigt: wir müssen mehr für Krebsforschung investieren. https://t.co/tXu47QbDYb — Prof. Karl Lauterbach (@Karl_Lauterbach) September 16, 2022

In 2020, Pleitgen, who was then honorary president of the German Cancer Aid, public announced that he been diagnosed with pancreatic cancer. He had lived in Bergisch Gladbach until his death.

Fritz Pleitgen, who lived in Bergisch Gladbach until his death, is survived by his wife, three sons and a daughter.

His son Frederik Pleitgen is also a television journalist. When he went to Moscow as a CNN correspondent in 2018, his father confessed: “I envy him that.”

ARD Press Club wrote: “We mourn Fritz Pleitgen. The former @WDR director died yesterday evening in Cologne at the age of 84. He was an impressive personality and a role model for all journalists. Pleitgen moderated the #Presseclub around 300 times. We will miss him.”

Wir trauern um Fritz Pleitgen. Der ehemalige @WDR-Intendant ist im Alter von 84 Jahren gestern Abend in Köln verstorben. Er war eine beeindruckende Persönlichkeit und ein Vorbild für alle Journalisten. Rund 300 Mal hat Pleitgen den #Presseclub moderiert. Er wird uns fehlen. pic.twitter.com/FPCFZzLVyK — Presseclub (@ARD_Presseclub) September 16, 2022

Stefan Brandenburg wrote: “Fritz Pleitgen was a role model for an entire generation of journalists. A great reporter and a great director. He shaped the WDR with courage, foresight and independence.”

Fritz Pleitgen war Vorbild für eine ganze Journalistengeneration. Ein großer Reporter und ein großer Intendant. Er hat mit Mut, Weitsicht und Unabhängigkeit den WDR geprägt. https://t.co/dztJlB9Mpc — Stefan Brandenburg (@SBrandenburg_) September 16, 2022

“I have followed Fritz Pleitgen’s reports since my youth, when he was a correspondent in Moscow, East Berlin and Washington. I associate many programs on important events with his person, such as this one on German unity.”

Die Berichte von Fritz Pleitgen habe ich seit meiner Jugend verfolgt, als er Korrespondent in Moskau, Ost-Berlin und Washington war. Viele Sendungen zu wichtigen Ereignissen verbinde ich mit seiner Person, wie diese hier zur Deutschen Einheit. pic.twitter.com/LjUV7Om2N4 — Claus Grimm (@GrimmClaus) September 16, 2022

“Fritz Pleitgen. He is credited with presenting the WDR lunchtime magazine, which I love so much: “Hello, ladies and gentlemen, good morning, dear students.”

Fritz Pleitgen. Ihm wird die von mir sehr geliebte Anmoderation des Mittagsmagazins im WDR zugeschrieben: „Guten Tag meine Damen und Herren, guten Morgen, liebe Studenten.“ — @[email protected] 🕊 (@padeluun) September 16, 2022

“He was a gentleman.”