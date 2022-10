Acosol to cut water supplies in Torremolinos and Benalmadena next week

By Chris King • 01 October 2022 • 2:50

Image of a hand turning a tap. Credit: T.Dallas/Shutterstock.com

The water company Acosol announced that the water supplies in parts of Torremolinos and Benalmadena will be affected by cuts from next Monday, October 3.

Acosol, the water company that supplies municipalities of the Western Costa del Sol, made an announcement to the public on its official Twitter profile this Friday, September 30. Next Monday, October 3, except for last-minute unforeseen events, it will carry out repair works in the towns of Torremolinos and Benalmadena.

Acosol informa de que el próximo lunes 3 de octubre, salvo imprevistos de última hora, se va a proceder a realizar maniobra por obra de reparación de avería de la tubería de abastecimiento en alta a su paso por calle Lora del Río, en Torremolinos, pero que afectará al suministro — ACOSOL 💦 (@AcosolSA) September 30, 2022

This is the result of the failure of a high supply pipe that runs along Calle Lora del Rio in Torremolinos. The cut will also affect the high water supply in the nucleus of Arroyo de la Miel in Benalmadena.