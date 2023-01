Puzzle Solutions Edition 1959

By Marcos • 19 January 2023 • 10:17

Selective focus. a woman's hand with a pen writes numbers into a mathematical crossword. tasks and puzzles for the development of logic and intelligence. classes on the road.

WORD SPIRAL 1 Clap; 2 Push; 3 Hock; 4 Knob; 5 Beak; 6 Kill; 7 Loaf; 8 Fast; 9 Tell; 10 Leer; 11 Riga; 12 Aura; 13 Arab; 14 Buff; 15 Firm; 16 Milk. FALKIRK QUICK QUIZ 1 A bird; 2 Richard Wagner; 3 John Cabot; 4 Polish; 5 Kurt Waldheim; 6 Red; 7 Henna; 8 Africa; 9 Wall Street; 10 Solidarity. CRYPTIC Across: 3 Turns back; 8 Ewer; 9 Meditates; 10 Lawyer; 11 Hewed; 14 Icing; 15 Saga; 16 Extra; 18 Echo; 20 Liken; 21 Troth; 24 Cocoon; 25 Take apart; 26 Used; 27 Proscribe.

Down: 1 Well-oiled; 2 Net weight; 4 User; 5 Noise; 6 Blades; 7 Clef; 9 Merge; 11 Hitch; 12 Dark horse; 13 Cannonade; 17 Allot; 19 Orders; 22 Toper; 23 Pair; 24 Crab. QUICK Across: 3 Wager; 9 Abated; 10 Nectar; 11 Tunic; 12 Anew; 15 Deduce; 17 Detests; 19 Ton; 20 Sieve; 22 Avert; 24 Exact; 25 Dukes; 27 Bud; 29 Scalpel; 32 Israel; 34 Else; 35 Foyer; 37 Census; 38 Mutate; 39 Levee.

Down: 1 Salad; 2 Facet; 3 Wet; 4 Adults; 5 Enid; 6 Receive; 7 Stout; 8 Preen; 13 Nervous; 14 Weird; 16 Coaches; 18 Sires; 21 Exile; 23 Tuneful; 26 Scheme; 27 Bitch; 28 Drunk; 30 Plead; 31 Lever; 33 Lose; 36 Rue. ENGLISH/SPANISH Across: 1 Clavo, 4 Camión, 9 Aparcar, 10 Anger, 11 Cook, 12 Primero, 13 She, 14 A pie, 16 Leal, 18 Ojo, 20 Apretón, 21 Flea, 24 By car, 25 Ahumado, 26 Turkey, 27 Knees.

Down: 1 Charco, 2 Abajo, 3 Once, 5 Amarillo, 6 Inglesa, 7 Narrow, 8 Gripe, 13 Sentarse, 15 Parecer, 17 Rabbit, 18 Ondas, 19 Canoas, 22 Llave, 23 Luck. NONAGRAM envy, even, ever, levy, neve, veer, vent, vert, very, elver, event, evert, every, fever, lever, nerve, nervy, never, revel, revet, veery, evenly, venter, fervent, FERVENTLY SUDOKU EASY HARD GOGEN ALPHAMUDDLE

Share this story