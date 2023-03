Puzzle Solutions Edition 1966

By Marcos • 09 March 2023 • 10:21

WORD SPIRAL

1 Veil; 2 Lash; 3 Holy; 4 Yank; 5 Kind; 6 Diva; 7 Arch; 8 Halt; 9 Tact; 10 Tier; 11 Rare; 12 Edge; 13 Enid; 14 Dish; 15 Harp; 16 Pill. HILLARY

QUICK QUIZ

1 Tasmania; 2 Magi; 3 Bob Paisley; 4 Yom Kippur; 5 Cornwall; 6 Camille Saint-Saëns; 7 Led Zeppelin; 8 Madonna; 9 Yellowhammer; 10 American.

CRYPTIC

Across: 6 Prophet; 7 Octet; 9 Née; 10 Stammered; 12 Small change; 15 Managership; 17 Constable; 19 Lac; 21 Grave; 22 Emulate.

Down: 1 Green; 2 Apt; 3 Left; 4 Schematic; 5 Revenge; 8 Smacks; 11 Impassive; 13 Leeway; 14 Favours; 16 Casts; 18 Lame; 20 All.

QUICK

Across: 3 Clasp; 8 Cumin; 10 Elbow; 11 Nut; 12 Route; 13 Endures; 15 Tacks; 18 Map; 19 Bedlam; 21 Venture; 22 Whin; 23 Fuel; 24 Floated; 26 Foible; 29 Dee; 31 Today; 32 Wedlock; 34 Risen; 35 Err; 36 Reign; 37 Urban; 38 Egypt.

Down: 1 Funny; 2 Bitumen; 4 Loos; 5 Settee; 6 Plead; 7 Vodka; 9 Mud; 12 Reptile; 14 Ran; 16 Cloud; 17 Smile; 19 Broaden; 20 Swift; 21 Vivid; 23 Feelers; 24 Flying; 25 Ted; 27 Oozes; 28 Barge; 30 Scrap; 32 Weep; 33 Orb.

ENGLISH/SPANISH

Across: 1 Gastar, 4 Lucky, 8 Slave, 9 Winners, 10 Abuelos, 11 Sour, 12 Sal, 14 Used, 15 Arco, 18 Out, 21 Acta, 23 Angosta, 25 Cuidado, 26 Stage, 27 Naked, 28 Banana.

Down: 1 Gustar, 2 Statues, 3 Apellido, 4 Link, 5 Ciego, 6 Yesero, 7 Swiss, 13 Langosta, 16 Cáscara, 17 Balcón, 19 Tazon, 20 Madera, 22 Think, 24 Card.

NONAGRAM

acme, amen, amid, came, dame, damn, dime, idem, kame, mace, mack, made, maid, main, make, mane, mead, mean, mend, mica, mice, mien, mike, mind, mine, mink, name, admen, admin, aimed, amend, amice, amide, amine, anime, denim, maned, manic, media, medic, mince, mined, named, anemic, cinema, iceman, maiden, manned, median, medick, medina, minced, mankind, nickname, NICKNAMED

SUDOKU

EASY

HARD

GOGEN

ALPHAMUDDLE