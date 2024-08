Puzzle Solutions Edition 2039

By Eugenia • Published: 01 Aug 2024 • 9:13 • 1 minute read

WORD SPIRAL

1 Feud; 2 Duck; 3 Keen; 4 Need; 5 Deaf; 6 Flaw; 7 Wasp; 8 Punt; 9 Tine; 10 Echo; 11 Omit; 12 Thaw; 13 Wood; 14 Disc; 15 Coup; 16 Pint. PONTOON

QUICK QUIZ

1 Alloy; 2 Somerset; 3 Samuel Goldwyn; 4 Massachusetts; 5 Laurel and Hardy; 6 London and Paris; 7 Palmistry; 8 Acker Bilk; 9 Draughts; 10 A fish.

CRYPTIC

Across: 1 Renegades; 8 Rio; 9 Leave it to me; 11 Titanic; 12 Lasso; 13 Morose; 15 Adopts; 17 Tithe; 18 Curries; 20 Oil and water; 22 Ann; 23 Destroyer.

Down: 2 Ewe; 3 Green; 4 Detach; 5 Spoiled; 6 Greasepaint; 7 Tortoises; 10 Alterations; 11 Time to pay; 14 Shelled; 16 Scenes; 19 Rower; 21 Ere.

QUICK

Across: 1 Jurors; 7 Alienate; 8 Kelp; 10 Stages; 11 Option; 14 Tot; 16 Aorta; 17 Wren; 19 Nadir; 21 Later; 22 Cubes; 23 Part; 26 Scrag; 28 Job; 29 Whinge; 30 Waders; 31 Emit; 32 Dredgers; 33 Tempts.

Down: 1 Jigsaw; 2 Oregon; 3 Saps; 4 Despair; 5 Tapir; 6 Senna; 8 Kate; 9 Let; 12 Tor; 13 Other; 15 Gates; 18 Roach; 19 Nab; 20 Des; 21 Luggage; 22 Can; 23 Podium; 24 Abet; 25 Tosses; 26 Swede; 27 Riles; 28 Jam; 30 West.

ENGLISH/SPANISH

Across: 1 Decir, 4 Mussels, 8 Rabbits, 9 Regla, 10 Cosechar, 11 Wave, 13 Ansiar, 15 Deudas, 18 Bull, 19 Castigar, 22 Olivo, 23 Cuellos, 24 Mirrors, 25 Taste.

Down: 1 Derecha, 2 Cubos, 3 Raincoat, 4 Moscas, 5 Sure, 6 England, 7 Scale, 12 Seatbelt, 14 Soldier, 16 Sureste, 17 Sauces, 18 Broom, 20 Goles, 21 Lobo.

NONAGRAM

been, bend, bene, bond, bone, born, burn, done, dune, ebon, erne, need, nerd, node, nude, rend, rune, undo, boned, borne, bound, bourn, donee, drone, ended, endue, enure, round, under, bended, bender, bonded, bonder, bourne, burden, burned, debone, denude, droned, endued, endure, enrobe, enured, nodder, redden, redone, undoer, bounded, bounder, deboned, endured, enrobed, rebound, redound, rounded, underdo, burdened, REBOUNDED.

SUDOKU

EASY

HARD

GOGEN

ALPHAMUDDLE