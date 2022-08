By Joshua Manning • 09 August 2022 • 12:55

Italian secret agent and WWII anti-fascist Mario Fiorentini dies aged 103 Credit: Twitter @GiovaAlfonsi

Mario Fiorentini, an Italian secret agent who fought against fascism during WWII has died aged 103, as reported on Tuesday, August 9.

The death of Italian secret agent and anti-fascist partisan Mario Fiorentini was announced by the presidency of Anpi, the National Association of Italian Partisans:

“With great sorrow we inform that a great man, a great friend, a great example has left us. Mario Fiorentini, Italy’s most decorated partisan, the great mathematician, died tonight.”

“He commanded the Gruppo di Azione Patriottica ‘Antonio Gramsci’ (Antonio Gramsci Patriotic Action Group), operating in the centre of Rome, which routed three enemy battalions during the nine months of the Nazi occupation of the capital.”

Born on November 7, 1918, Mario Fiorentini was an Italian partisan, secret agent and mathematician who played a key role in the anti-fascist movement in Italy during the WWII period.

Tributes have flooded Twitter since the announcement of his death:

“Partisan Mario Fiorentini, class of 1918, a life spent for freedom and anti-fascism, left us tonight. His teaching will remain for the days to come. #mariofiorentini #memory”

Ci ha lasciato questa notte il partigiano Mario Fiorentini, classe 1918, una vita spesa per la libertà e per l’antifascismo. Il suo insegnamento rimarrà per i giorni che verranno. #mariofiorentini #memoria — Pina Picierno (@pinapic) August 9, 2022

“#mariofiorentini left us tonight. His name a legend: partisan fighter, secret agent, mathematician.

And legends never die, they are engraved in the #Memory of those who remain from generation to generation.”

#mariofiorentini ci ha lasciato stanotte. Il suo nome una leggenda: combattente partigiano, agente segreto, matematico.

E le leggende non muoiono mai, sono incise nella #Memoria di chi rimane di generazione in generazione.@Anpinazionale#9agosto #resistenza pic.twitter.com/aeOG4N5nu1 — Amedeo Ciaccheri (@amedeociaccheri) August 9, 2022

“Gone is Mario Fiorentini, brave, ironic and survivor. May his memory be a blessing.”

Se n'è andato Mario Fiorentini, coraggioso, ironico e sopravvivente. La sua memoria sia di benedizione. — valeria kapa (@kapav65) August 9, 2022

“Mario Fiorentini, one to whom we all owe so much, has left us. Perhaps everything. ”

Ci ha lasciato Mario Fiorentini, uno a cui dobbiamo tutti tantissimo. Forse tutto. #razzapartigiana — giorgio cappozzo (@giorgiocappozzo) August 9, 2022

“With Mario Fiorentini, who passed away tonight, our country loses one of its best Italians. A grateful embrace to his family.”

Con Mario Fiorentini, scomparso questa notte, il nostro Paese perde uno degli italiani migliori. Un abbraccio riconoscente alla famiglia e ad @AnpiRoma e @Anpinazionale https://t.co/Kd2nmnq9qe pic.twitter.com/D4AjSTntyG — Marta Bonafoni (@martabonafoni) August 9, 2022

“Mario Fiorentini, commander in the Roman Resistance of the Gramsci Patriotic Action Group, has left us. His testimonies in the schools of Rome were unforgettable. Thank you Mario, founder of the democratic and antifascist Republic, one, indivisible and united @Anpinazionale”

Ci ha lasciati #Mario Fiorentini, comandante nella Resistenza romana del Gruppo Azione Patriottica Gramsci. Indimenticabili le sue testimonianze nelle scuole di Roma. Grazie Mario, fondatore della Repubblica democratica e antifascista, una, indivisibile e solidale @Anpinazionale — Stefano Fassina (@StefanoFassina) August 9, 2022

“With the passing of Mario #Fiorentini we lose a symbol of the Resistance. His story and his example will live on in our memory.”

Con la scomparsa di Mario #Fiorentini perdiamo un simbolo della Resistenza. La sua storia e il suo esempio continuerà a vivere nella nostra memoria — Bruno Astorre (@BrunoAstorre) August 9, 2022

“Mario Fiorentini, commander Giovanni of the GAP ‘Antonio Gramsci’ in Rome and protagonist of the Roman and national resistance, died during the night. Partisan, mathematician, communist, he leaves us an example of consistency, humanity and courage. Your example will not die, Comandante Giovanni.”

Nella notte è morto Mario Fiorentini, comandante Giovanni del GAP "Antonio Gramsci" di Roma e protagonista della resistenza romana e nazionale. Partigiano, matematico, comunista, ci lascia un esempio di coerenza, umanità e coraggio. Il tuo esempio non muore, Comandante Giovanni. pic.twitter.com/sfqTK71ShX — Giovanni Alfonsi (@GiovaAlfonsi) August 9, 2022

“We will never forget Mario #Fiorentini, Gap commander, symbol of the #antifascist resistance. Today he reunites with his beloved Lucia Ottobrini after a long and full life spent always carrying freedom and honesty in his heart. Condolences to the family and the ANPI from all Roman democrats.”

Non dimenticheremo mai Mario #Fiorentini, comandante Gap, simbolo della resistenza #antifascista. Oggi ritrova l'amata Lucia Ottobrini dopo una vita lunga e piena spesa portando sempre nel cuore libertá e onestà. Condoglianze alla famiglia e all'Anpi da tutti i democratici romani pic.twitter.com/AhT2mp6Rf2 — Andrea Casu (@andcasu) August 9, 2022

“Mario Fiorentini, 103, decorated partisan, Roman gappist, has left us. May the earth be kind to you Mario…🌹”

Ci ha lasciato Mario Fiorentini, 103 anni, partigiano pluridecorato, gappista romano. Che la terra ti sia lieve Mario…🌹#mariofiorentini #partigiani #resistenza pic.twitter.com/jXVywdw2kZ — Anpi Colleferro #BellaCiao (@ANPIColleferro) August 9, 2022

The news of the death of Italian secret agent Mario Fiorentini follows reports of the death of Japanese voice actor Hiroshi Otake, who died following acute heart failure on August 1, aged 90, as reported on Tuesday, August 9.

Thank you for taking the time to read this article, do remember to come back and check The Euro Weekly News website for all your up-to-date local and international news stories and remember, you can also follow us on Facebook and Instagram.